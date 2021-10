Strada provinciale 89, e luce fu!

"Finalmente . Alla fine ci siamo riusciti". Esordisce così il consigliere comunale Dino Ciminiello nel post pubblicato venerdì scorso per la riuscita di quella che è stata una vera e propria "opera di convincimento" da parte dell'Amministrazione comunale bitontina nei confronti della Città metropolitana di Bari, a cui compete la cura delle strade provinciali.

Risale al marzo scorso la richiesta di Italia in Comune, partito di cui Ciminiello è capogruppo, di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria sulla provinciale 89, in particolare al ripristino della pubblica illuminazione, da anni non funzionante.

Il tratto di strada che collega Bitonto alle frazioni di Palombaio e Mariotto, sin dall'implementazione dell'impianto di illuminazione è stato preso di mira dai ladri di rame, che ne facevano incetta ogni qual volta il Comune o la Città metropolitana provvedevano a sostituire i cavi rubati. Episodi che si sono ripetuti nel tempo, tanto da scoraggiare qualsiasi intervento per ripristinare l'illuminazione, lasciando la strada al buio. Numerosi, anche a causa della scarsa visibilità, sono stati gli incidenti anche mortali avvenuti sulla provinciale 89, tanto da spingere Italia in Comune a formulare una proposta "innovativa" alla Città metropolitana: sostituire i cavi di rame con quelli d’alluminio, meno pregiati e quindi meno appetibili per i ladri.

La proposta – come racconta Ciminiello – è stata approvata dai tecnici e finalmente i lavori di ripristino sono partiti il primo giorno d’ottobre.

L’intervento, finanziato con fondi del bilancio metropolitano 2021, nella prima tranche interesserà il ripristino dell'illuminazione nel tratto che da Bitonto porta a Palombaio, per un costo complessivo di 120mila euro. Ma – rassicura il consigliere comunale – a inizio 2022, con i nuovi fondi del bilancio di previsione, la Città Metropolitana provvederà ad estendere i lavori anche al tratto, lungo circa 3 chilometri, che collega le due frazioni, per un costo di ulteriori 85mila euro.

"Fare squadra significa dialogare, studiare, confrontarsi e scegliere alternative sostenibili", sottolinea Dino Ciminiello con soddisfazione. E conclude: "Ora speriamo solo che la comunità giovi di questo ennesimo investimento della Città metropolitana e che non vengano compiuti ulteriori atti di vandalismo".