Si rinnova il culto per la Madonna del Rosario a San Domenico

Anche quest’anno l’Arciconfraternita del Santissimo Rosario si appresta a vivere intensi momenti di fede e preghiera in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario che si svolgeranno, come da tradizione, nella chiesa di San Domenico.

Il perdurare dell’emergenza pandemica e le indicazioni della Conferenza Episcopale Pugliese sulle modalità di celebrazione delle feste religiose non consentono neppure quest’anno lo svolgimento della processione mariana nella seconda domenica di ottobre.

La mancanza delle consuete celebrazioni esterne non precluderà comunque di vivere altrettanto intensamente le celebrazioni liturgiche. Venerdì scorso si è aperto il mese mariano dedicato alla Madonna del Rosario con la messa delle 19.

Quest’anno le celebrazioni assumono particolare rilevanza per la ricorrenza del 450esimo anniversario della vittoria di Lepanto (7 ottobre 1571) che arrestò l’espansione dell’Impero Ottomano e fu attribuita da Papa Pio V alla potente intercessione della Vergine.

Fino a mercoledì 6 ottobre si terrà la settimana mariana in preparazione alla festa liturgica sul tema “Maria donna del sì”, guidata da don Ciccio Acquafredda padre spirituale del sodalizio, e da don Rocco Priore vice parroco della Cattedrale-San Giovanni Evangelista. Oggi le celebrazioni entrano nel vivo con la messa solenne alle 11.00 presieduta da don Rocco Priore, cui seguirà la recita, in comunione con tutta la Chiesa, della Supplica alla Regina del Santissimo Rosario alle 12, definita dal beato Bartolo Longo “l’ora del mondo”.

Giovedì 7 ottobre, festa liturgica della Beata Vergine Maria del Santo Rosario Regina delle Vittorie, don Ciccio Acquafredda presiederà la solenne celebrazione eucaristica alle 19, durante la quale si terrà la cerimonia di accoglienza dei nuovi iscritti. La celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Fede Tv (canale 886 del digitale terrestre) e in streaming sulla pagina facebook Arciconfraternita SS. Rosario - Bitonto.

Venerdì 8 ottobre l’Arciconfraternita commemorerà, inoltre, il 50° anniversario di realizzazione dell’edicola votiva dedicata alla Madonna del Rosario nell’arco Galassi in via San Luca. L’edicola, che raffigura fedelmente l’immagine processionale della Madonna del Rosario, fu realizzata su lamina metallica da Luca Catanzaro a devozione dei coniugi Antonio Bari e Anna Antuofermo e fu benedetta solennemente il 23 maggio 1971. Ancora oggi continua a rappresentare un fulcro di devozione popolare alla Madonna del Rosario nel cuore più antico della città: nel mese di ottobre, infatti, gli abitanti del centro storico si riuniscono ogni sabato per la recita del santo Rosario ai piedi dell’edicola votiva, impreziosita da addobbi sacri, fiori e luminarie in collaborazione con l’Arciconfraternita. Alle 19 sarà celebrata la messa a San Domenico, cui seguirà un momento di preghiera davanti all’edicola.

Le giornate di festa saranno allietate dal giro della Bassa Musica “Città di Bitonto” e dell’Orchestra sinfonica di fiati “Davide Delle Cese” per le vie di Bitonto.

La recita comunitaria del Rosario e il ritrovarsi nello spezzare il pane della Parola e dell’Eucaristia in questo momento di prova saranno un’ulteriore occasione di grazia per mettersi alla scuola di Maria, e per rinsaldare il vincolo di fratellanza della comunità confraternale che conta circa 700 iscritti.