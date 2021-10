Parrocchia di San Leone in festa per San Francesco d'Assisi

Sono passati ottantadue anni da quel 4 ottobre 1939 in cui Papa Pio XII proclamò San Francesco patrono d'Italia, dando inizio alla feconda tradizione dell'accensione della lampada votiva dedicate al santo dei poveri. La lampada che arde sulla sua tomba, grazie al dono dell'olio, è come una preghiera continua per tutti; con la luce ardente che emana, si chiede al Signore – per intercessione di San Francesco – di proteggere noi, tutto il popolo, la nostra Italia e il mondo intero.

Questa cerimonia richiama un episodio della vita del Santo di Assisi: dopo aver ascoltato dal Crocifisso di San Damiano l'invito a riparare la sua casa in rovina, Francesco volle offrire ”denaro a un sacerdote perché provvedesse una lampada e l'olio, e la sacra immagine non rimanesse priva, neppure per un istante, dell'onore di un lume” (Tommaso Da Celano, Vita seconda di San Francesco, 10).

Oggi, 4 ottobre, la comunità di San Leone Magno a Bitonto, come in tanti altri luoghi d'Italia, accenderà una lampada votiva in devozione, onore e memoria di San Francesco d'Assisi.

Mentre ad Assisi, l'olio che arde nella lampada è offerto, a turno, dalle regioni italiane, a Bitonto, per la prima volta, sarà il sindaco Michele Abbaticchio ad accendere la lampada della pace durante la celebrazione eucaristica delle 19, presieduta dal parroco di San Leone Magno, frà Leonardo Civitavecchia.

L’accensione della lampada della pace sarà il «segno della nostra umile e fiduciosa preghiera – spiega frà Leonardo – perché questa nostra amatissima città di Bitonto, i nostri giovani e la nostra Patria, possano camminare, con San Francesco, sulla via di Cristo, vera Sapienza e autentica pace».

La festa si concluderà sul sagrato della chiesa di San Leone con l’atto di affidamento a San Francesco e la benedizione degli animali. «In particolare per chi ha costanti rapporti con i nostri amici animali – sottolinea frà Leonardo – chiediamo un cuore pieno di compassione, mani delicate e gentili».

La celebrazione e la cerimonia saranno tramessi in diretta Facebook sulla pagina San Leone Magno Bitonto.