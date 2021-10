Porte aperte nel Centro di Salute Mentale di Bitonto e Modugno (Area 3) venerdì 8 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

In collaborazione con Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, si terranno incontri in presenza aperti a tutti, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18, nelle sedi del CSM in piazza Castello 2 a Bitonto, e in via X Marzo 43 a Modugno .

Per partecipare è necessario prenotarsi tramite e-mail o per telefono:

csm.bitonto@asl.bari.it - 080 3737345 (dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13)

csm.modugno@asl.bari.it - 080 5843189

L’ingresso è riservato a chi è vaccinato contro il Covid e munito di green pass.