Facebook, Instagram e WhatsApp down: tragedia o ritrovata normalità?

Sette ore senza Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger: dalle 17.30 di ieri fino a notte inoltrata. Il blackout che ha colpito la galassia di Mark Zuckenberg ha gettato letteralmente nel panico milioni di utenti nel continente americano, in Italia e mezza Europa. Bastava effettuare una semplice ricerca su Google per capire che qualcosa si era rotto e le news dei social network andati down spuntavano come funghi minuto dopo minuto. Il traffico social si è quindi subito spostato su Twitter, dove hanno spopolato gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown, e su TikTok, gli unici due rimasti attivi.

Se da un lato sono state danneggiate le aziende che lavorano con ordinativi online che viaggiano su Facebook o sulla funzionalità business di WhatsApp, diverso è risultato l’impatto per gli utenti “comuni”. Niente più storie, post, chat, like, commenti, condivisioni. Peraltro proprio nel giorno dello spoglio delle elezioni amministrative in tanti Comuni italiani.

Per qualche ora si è tornati alla “vecchia” vita. Niente messaggi vocali di dieci minuti (come canta Tommaso Paradiso), sostituiti da telefonate ormai in via di estinzione. Ma che bello non dover ascoltare passivamente e poter tornare a dialogare! I più impavidi si sono ricordati che esistono gli sms tradizionali, i messaggi di 160 caratteri che oggi le compagnie telefoniche offrono in maniera illimitata ma una volta venivano venduti a pacchetti ben definiti. Si è tornati perfino a parlarsi di persona guardandosi negli occhi, a passeggiare e guidare senza guardare lo schermo, prestando la dovuta attenzione ai pericoli della strada. I gruppi di amici non erano più silenziosi, ognuno con la testa rivolta allo smartphone, ma dialoganti. Abbiamo potuto guardare un film o le serie tv che tanto amiamo senza le micro interruzioni per leggere i messaggi o visualizzare le notifiche dei tanti social installati.

Stamattina l’incantesimo era svanito e siamo tornati alla “normalità”. Ma siamo sicuri che la vera normalità non sia quella che abbiamo vissuto per qualche ora ieri sera?