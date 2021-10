Rebus posteggi alla Fiera Santi Medici. L'occupazione di suolo pubblico va pagata?

Il 5 ottobre scorso, con lettera indirizzata al sindaco e ai dirigenti dei settori Tributi e Attività produttive del Comune di Bitonto, l’ufficio amministrativo di CasAmbulanti ha richiesto l’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale (ex Tosap) per gli ambulanti assegnatari di posteggio in occasione della Fiera dei Santi Medici, ai quali vengono rilasciate autorizzazioni temporanee all’occupazione di suolo pubblico.

“Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al pari di quanto accaduto in tutti gli altri comuni della Puglia – sostiene il sindacato di categoria – anche gli ambulanti che abbiano fatto regolare richiesta di partecipazione alla fiera, oltre che gli assegnatari di posteggio nel mercato settimanale e posteggi sparsi, devono essere esentati dal pagamento del canone unico patrimoniale".

Le occupazioni di suolo pubblico relative all'attività di commercio su area pubblica (fiere, mercati) – spiega CasAmbulanti – sono esonerate dal pagamento del cosiddetto canone unico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, come previsto dall’articolo 30, comma 1, lett. a) e b) del cosiddetto Decreto Sostegni (legge n. 41 del 22 marzo 2021), convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021.

Il sindacato precisa inoltre che l’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico per il 2021, previsto per gli operatori commerciali dal decreto legge 137/2020 (e successive modifiche), si applica anche agli agli ambulanti che occupano suolo pubblico in occasione delle fiere.

Appellandosi al rispetto della legge, CasAmbulanti chiede al Comune il rimborso per chi ha già pagato per aver diritto ad un posteggio nella Fiera dei Santi Medici, e l’esenzione dal pagamento per chi ancora non l'ha fatto. "Una richiesta di esonero esattamente come avvenuto in altri comuni pugliesi – ribadisce – dove il canone non è stato pagato in applicazione della vigente normativa in materia".

Ora c’è il rischio che tutte le procedure di assegnazione dei posteggi vengano annullate, a pochi giorni dalla Fiera dei Santi Medici fissata per la terza e la quarta domenica di ottobre. E gli ambulanti sono in fibrillazione.

“La situazione, già incandescente, si fa drammatica – scrive CasAmbulanti – visto che in molti non hanno effettuato la scelta del posteggio proprio perché il Comune di Bitonto aveva subordinato il rilascio della concessione temporanea al pagamento di una cifra che si aggira intorno ai cento euro. Somma che in questo momento pesa non poco sugli ambulanti fieristi, fermi da oltre venti mesi. Cosa accadrà ora?”.