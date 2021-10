Il FabLab Poliba del Comune di Bitonto alla Maker Faire Roma

Trasferta di prestigio a Roma per il Centro tecnologico FabLab Poliba del Comune di Bitonto, presente alla “Maker Faire Rome - The European edition”, il più grande evento europeo sull’innovazione, che si svolge nella capitale dall’8 al 10 ottobre al Gazometro Ostiense.

Il FabLab, creato nella zona artigianale dal Comune di Bitonto in sinergia con il Politecnico di Bari, rinnova la sua partecipazione all’importante evento internazionale dedicato all’innovazione e alle sue innumerevoli declinazioni (agritech, foodtech, digital manufacturing, robotica, intelligenza artificiale, mobilità, economia circolare, salute, IoT, recycling, data science, design thinking, intersezione tra arti, musica, scienza e tecnologia), presentando “Il patrimonio per tutti: nuove esperienze sensoriali per la fruizione dei beni culturali”, innovativo progetto realizzato in collaborazione con il Museo Archeologico nazionale di Taranto (MArTA).

Il progetto punta allo sviluppo di un percorso di innovazione e ricerca per estendere, grazie alle possibilità offerte dalla fabbricazione digitale, la fruizione dei beni culturali ad un’utenza allargata anche alle persone con disabilità o difficoltà specifiche. L’obiettivo è ridurre le distanze tra il patrimonio culturale e i suoi fruitori, rendendoli visit-attori e coinvolgendoli in una realtà tangibile tutta da scoprire con un approccio attivo ed intuitivo. I reperti archeologici del MArTA saranno i protagonisti di queste esperienze, attraverso riproduzioni al vero realizzate con l’ausilio delle nuove tecnologie, quali scansione e stampa 3D.

«Negli ultimi anni – spiega il professor Nico Parisi, direttore del Centro tecnologico FabLab – i Paesi europei hanno sviluppato una crescente attenzione verso i temi dell'accessibilità, rendendosi protagonisti di una progressiva e conseguente moltiplicazione di iniziative e interventi in grado di favorire l'accesso in tutti i campi a bacini di utenza allargati alle persone con disabilità o difficoltà specifiche. Il progetto sviluppato da noi in sinergia con il MArTA è focalizzato sull’obiettivo di facilitare una fruizione universale dei beni culturali, utilizzando la fabbricazione digitale quale strumento per una concreta inclusione socioculturale. Con le riproduzioni in 3D dei reperti archeologici del museo tarantino, fra i più importanti d’Italia, sarà possibile, infatti, creare un percorso museale tattile, allestito accanto a quello tradizionale, dedicato a ciechi e ipovedenti, rendendo accessibili al tatto i valori testimoniali in essi racchiusi e ampliando il concetto stesso di salvaguardia e conservazione di un patrimonio unico e irripetibile».

«Le esperienze proposte in questo innovativo progetto – aggiunge Parisi – sono state oggetto di sperimentazioni già messe in atto dal FabLab Poliba su opere artistiche, rese interattive e fruibili facilmente anche dalle persone con disabilità o difficoltà specifiche, mediante l’applicazione sulle riproduzioni in 3D di vernici conduttive e schede elettroniche appositamente programmate per attivare contenuti audio di supporto alla descrizione delle opere riprodotte».

Commenta con soddisfazione quest’ennesima iniziativa del Centro tecnologico il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, che sottolinea: «Il nostro FabLab Poliba rappresenta oggi un punto di riferimento sui temi dell'avanzamento tecnologico interdisciplinare nei settori della formazione e della ricerca, rivolgendosi al mondo della scuola, dell'università, degli istituti culturali e dell'impresa, oltre che all'intera comunità metropolitana e regionale. Sostiene l'innovazione e la cultura digitale applicata al potenziamento delle risorse del nostro territorio, proponendosi come incubatore per la crescita e la competitività e mettendo a disposizione tutta la componente umana con il suo know how, gli spazi e le attrezzature. Un risultato che dimostra come è importante anche per le municipalità investire sulla conoscenza e sull’innovazione».