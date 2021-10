Ritorno alla normalità per i posteggi del mercato settimanale

Dal 12 ottobre la sistemazione dei posteggi al mercato settimanale del martedì tornerà alla situazione pre-Covid. Lo prevede l’ordinanza n. 804/2021, con la quale il sindaco Michele Abbaticchio, accogliendo la richiesta avanzata dai rappresentanti di CasAmbulanti (Comitato autonomo ambulanti italiani), ha ordinato il ripristino della disposizione dei posteggi secondo il numero assegnato all’atto della concessione, riportato nella relativa autorizzazione commerciale.

Il ritorno all’originaria piena disponibilità dei posteggi assegnati per il mercato settimanale, deciso dopo l’incontro di lunedì 4 ottobre con le organizzazioni di categoria, è stato ritenuto possibile alla luce del positivo andamento dei dati dell’epidemia in Puglia, che è stabilmente in zona bianca dallo scorso mese di giugno.