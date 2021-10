Palazzo Gentile in turchese contro la dislessia

Il Comune di Bitonto aderisce alla campagna “Uniti per la dislessia” proposta a livello europeo dall’associazione Disfam (Dislessia e Famiglia) per sensibilizzare la collettività su questo “disturbo invisibile dell’apprendimento che colpisce il 10% della popolazione mondiale e causa tanti insuccessi scolastici e personali, se non diagnosticato e trattato precocemente”.

Per questo ieri sera la facciata di Palazzo Gentile si è illuminata di turchese, colore abbinato a questa campagna sociale sostenuta a livello internazionale da molti Paesi e dall’Organizzazione degli Stati Iberoamericani.