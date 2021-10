Continui allagamenti a Palombaio. Non ci resta che... ridere

Ridiamo per non piangere. È ciò che avrà pensato un residente di Palombaio, vedendo sui social le foto dell’ennesimo allagamento nel centro della frazione, provocato dalle piogge abbondanti cadute in questi giorni. Un metro d’acqua ha inondato la zona compresa tra via Manzoni e via Sylos, creando non pochi disagi ad abitazioni private, esercizi commerciali e automobilisti. E così, via libera alla fantasia con fotomontaggi di alligatori, delfini e ippopotami che invadono il “parco acquatico” creatosi improvvisamente a Palombaio.

Gli allagamenti – registrati per ben due volte nell’ultima settimana e già a luglio scorso – sono diventati una costante nella frazione più vicina a Bitonto, ogni volta che si scatena un nubifragio. I cittadini sono stanchi, forse rassegnati, da una situazione che rischia di divenire ordinaria. Di certo il sistema di drenaggio e smaltimento dell’acqua non è più sufficiente a sopportare l’incremento demografico che Palombaio ha avuto negli ultimi decenni. Inoltre molti anziani palmaristi parlano di un restringimento del canale di scolo posto sotto il cosiddetto “ponticello”, operato da tecnici decenni fa.

Da Palazzo Gentile fanno sapere che sono stati stanziati dei fondi per un progetto preliminare riguardante i lavori per l’acqua piovana proprio a Palombaio, inserito nel piano delle opere triennali, e che a breve ci sarà la pubblicazione del bando per l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori. Ma i tempi della burocrazia non vanno d’accordo con quelli del meteo. E allora, nel frattempo, non ci resta che… ridere con Photoshop.