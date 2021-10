Fiera Santi Medici, CasAmbulanti: “Nostra richiesta esenzione ex Tosap sarà accettata”

Ad una settimana dalla fatidica terza domenica di ottobre, continua a tenere banco la decisione di trasferire la Fiera dei Santi Medici nella zona artigianale.

Mentre l’amministrazione comunale ha annunciato per mercoledì una conferenza stampa in cui saranno illustrati i dettagli organizzativi e il programma degli eventi civili e religiosi della Festa dedicata ai santi Cosma e Damiano, il sindacato autonomo degli ambulanti ribadisce il suo no, perentorio, allo spostamento della fiera: “A fronte di posizioni blande, spesso strumentali e comunque ininfluenti ai fini della soluzione della problematica da parte di altri soggetti di fatto compiacenti, non cambia di una virgola la posizione del nostro gruppo dirigente, incontratosi a Bitonto venerdì 8 ottobre”.

Nel corso dell’assemblea è stato chiesto al sindaco Michele Abbaticchio di esprimere pubblicamente la sua posizione e di chiarire “che questo, al contrario di quanto dichiarato nelle riunioni dal responsabile del servizio, non è un trasferimento definitivo dalla zona storica della Fiera dove la Fiera dei Santi Medici deve tornare, in sicurezza e disciplina che – accusa CasAmbulanti – in passato sono venute meno a causa dell’incapacità di controllare le aree e di tenere sotto controllo il dilagante abusivismo commerciale”.

Il Comitato autonomo degli ambulanti chiede anche al sindaco Abbaticchio “che venga dato seguito all’annullamento delle assegnazioni, in quanto sono state forzatamente subordinate al pagamento del canone unico patrimoniale (ex Tosap) che, dopo la richiesta di CasAmbulanti, non sarebbe più dovuto. Quindi sono stati lesi i diritti di coloro i quali non hanno effettuato la scelta del posteggio, tantissimi, ai quali veniva imposto il pagamento del canone”.

Intanto per i prossimi giorni – annuncia CasAmbulanti – potrebbero scattare iniziative di dissenso pubblico, visto che è stato dichiarato lo stato di agitazione.