Trattamenti estetici gratuiti per le pazienti oncologiche al Miulli

Le terapie contro il cancro sono essenziali per combattere la malattia, ma contestualmente – a causa del forte impatto che hanno sull’intero organismo – possono interferire con la normale funzionalità delle cellule sane, alterandole. Questi effetti, che possono provocare il peggioramento delle condizioni di pelle e unghie, agiscono negativamente soprattutto sulla psicologia del paziente, già provato dalla malattia, e sulla qualità della sua vita.

Per questo, in occasione dell’Ottobre in Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’associazione Una Rosa Blu per Carmela scende ancora una volta in campo con il progetto “Un giorno con BenEssere” dedicato a tutte le donne che sentono l’esigenza di ritrovare un perfetto equilibrio tra psiche e corpo: perché prendersi cura di sé è il primo passo per stare bene con gli altri.

Nei giorni 11, 18 e 25 ottobre, a partire dalle 9, all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, l’estetista APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica) Maria Angelini sarà a disposizione di tutte le pazienti.

«Offrire loro la giusta chiave per alimentare l'autostima e l'accettazione di sé, oltre che della malattia, ed un percorso di salute umanizzato che metta al centro la persona e i suoi bisogni, è la nostra causa speciale», commenta la presidente dell’associazione Rosa Giampetruzzi.

TRATTAMENTI GRATUITI IN PROGRAMMA

make up

igiene e cura della pelle

manualità linfodrenanti

trattamenti nutrienti e riepitalizzanti

manicure e pedicure per prevenire ed alleviare i fastidi delle tossicità ungueali da terapia.

Per info e prenotazioni: “Una Rosa Blu per Carmela”

e-mail: unarosablupercarmela@gmail.com

Facebook: Una rosa blu per Carmela

Instagram: Una rosa blu per Carmela