In arrivo i nuovi parcometri, si potrà pagare anche con carta di credito

Sono in arrivo anche a Bitonto i nuovi parcometri. A partire dalla prossima settimana saranno installati dal concessionario Sis srl, azienda umbra che già detiene in città l’appalto dei dispositivi per la sosta a pagamento.

La novità è che si potrà pagare con carta di credito oltre che con monete, e si potranno inserire il numero di targa del veicolo e la durata della sosta. Si tratta di un sostanziale adeguamento ai tempi e alle mutate esigenze degli utenti.

A confermarlo è il Comando di Polizia locale, che nei giorni scorsi ha emanato un’ordinanza di divieto di sosta e fermata con relativa rimozione nelle aree interessate dalle installazioni: dal 18 al 22 ottobre (dalle 7 alle 19): corso Vittorio Emanuele, piazza Marconi, via Traetta, via IV Novembre, viale Giovanni XXIII, via Mazzini, via Verdi, via Repubblica, piazza XXVI Maggio, via Matteotti, via Ammiraglio Vacca, via Comes, via Ravanas, via De Ilderis, via Carlo Rosa, piazza Castello, via Felice Cavallotti e via Dante.