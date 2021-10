Biotestamento, a Bitonto si può firmare per l'istituzione dei Registri DAT

Il comitato locale “Liberi fino alla fine” sarà in piazza San Pio domenica 17 ottobre, dalle 10 alle 12, per promuovere la raccolta firme per l'istituzione dei Registri comunali DAT (Disposizione anticipata di trattamento).

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall'articolo 4 della legge 219/2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

A Bitonto esiste già da quasi due anni un Registro comunale DAT, istituito con delibera di giunta n. 9 del 17 dicembre 2019.

Sottoscrivendo la proposta, i cittadini potranno contribuire all’istituzione dei Registri comunali DAT dove potranno essere raccolte le volontà di ciascuno in materia di trattamenti sanitari, da eseguire in caso di eventuale futura perdita della capacità di intendere e volere.