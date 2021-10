Consegna a domicilio dei dispositivi per pazienti stomizzati

La ASL di Bari ha attivato il servizio di consegna a domicilio di dispositivi per pazienti stomizzati. Gli assistiti con stomie potranno fare richiesta di cateteri e ausili personalizzati e ricevere la fornitura direttamente a casa nel giro di cinque giorni.

“Si tratta di un servizio rivoluzionario, premiato a giugno come migliore pratica amministrativa a livello nazionale dalle associazioni dei pazienti – commenta il direttore amministrativo della ASL di Bari, Gianluca Capochiani – mirato a snellire le procedure di fornitura di dispositivi per le persone con esigenze specifiche. L’introduzione di questa modalità di assistenza testimonia la volontà di assicurare un servizio sanitario di qualità e di azzerare eventuali disagi o difficoltà migliorando la qualità della vita”.

Saranno i distretti socio sanitari della Asl a ricevere gli ordini di fornitura e a trasmetterli, attraverso una piattaforma digitale, alle ditte aggiudicatarie del servizio che, d’ora in avanti, avrà una durata annuale, senza necessità per i pazienti di dover richiedere il rinnovo ogni tre mesi, come accadeva in passato.

“La rete distrettuale dell’azienda ha già provveduto ad informare gli assistiti – spiega il direttore del dipartimento Assistenza territoriale, Enzo Gigantelli – c’è una collaborazione piena fra i servizi protesi di tutti i distretti che emetteranno gli ordini e le farmacie che seguiranno le consegne da parte delle aziende nel rispetto della libera scelta dei pazienti stomizzati per garantire loro un appropriato livello di assistenza”.

Le nuove prescrizioni saranno quindi seguite dai distretti, mentre i pazienti già in carico alle farmacie territoriali che fino ad oggi erogavano i prodotti, continueranno con la vecchia modalità solo per un breve periodo di tempo, al massimo due mesi, in modo tale da non interrompere il servizio, ma saranno guidati dagli operatori Asl per recarsi al distretto dove potranno ottenere le domiciliazioni.

Per tutte le informazioni sul servizio protesi, si può consultare la pagina del sito della ASL Bari a questo link.