Pillole di sopravvivenza del SASS Puglia

Il SASS Puglia , in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, ha organizzato per oggi, all’istituto Volta De Gemmis di Bitonto, l’evento “Pillole di sopravvivenza - il cittadino e la Protezione civile”. Un incontro volto alla conoscenza del Piano di Emergenza comunale e dei comportamenti che il cittadino consapevole deve assumere in caso di pericolo.

Relatori saranno Luigi Presicce, comandante del SASS Puglia Protezione Civile e della Direzione Operativa Nazionale SASS, e Gianni de Trizio, esperto in pianificazione, prevenzione e coordinamento dei soccorsi e redattore delle linee guida e operative per la mitigazione dei rischi.

A loro il compito di Illustrare le norme di comportamento da adottare di fronte ad eventi calamitosi per lo sviluppo della capacità di resilienza della comunità.