Semafori in tilt tra Bitonto e Palombaio, problema finalmente risolto

Da sabato scorso fino a questa mattina si sono registrane lunghe code e due incidenti gravi con feriti, a causa del malfunzionamento dell’impianto semaforico all’intersezione tra le strade provinciali 231 e 89 in direzione Palombaio. Un incrocio trafficatissimo e molto pericoloso.

Dal pomeriggio della vigilia della Festa dei Santi Medici fino alla mattinata di oggi, tutti i semafori di quell’incrocio si limitavano a lampeggiare, causando notevoli disagi e rischi nella viabilità stradale. Le auto che percorrevano l’ex statale 98 non si fermavano al semaforo giallo e questo generava rallentamenti e ingorghi per chi usciva da Bitonto o per chi arrivava dalle frazioni.

L’impianto semaforico, ripristinato una prima volta ieri mattina, dopo un paio d’ore è andato di nuovo in tilt. Il sindaco Michele Abbaticchio ha parlato a Bitontolive di “sbalzi di corrente che vanno a danneggiare i fusibili”.

Ora l’impianto sembra essere tornato alla normalità, ma sui social non si contano più i post che lamentano il mancato funzionamento dei semafori: c’è chi invoca la presenza dei vigili urbani per gestire il traffico, chi fa gli scongiuri perché non avvengano altri incidenti e chi (la maggior parte) posta commenti fra il sarcastico e l’esasperato.