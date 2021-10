Santi Medici, domani la festa dell'ottava

L’emergenza sanitaria ha impedito di vivere la tradizionale e solenne processione dei Santi Medici della terza domenica di ottobre, molto cara ai fedeli, come previsto dalla nota della Conferenza Episcopale Pugliese valida per tutte le feste religiose pugliesi almeno sino a fine dicembre, compresa la solenne processione dell’8 dicembre dell’Immacolata Concezione patrona di Bitonto.

Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, nella prima celebrazione eucaristica sul sagrato della Basilica ha affermato: “Bisogna capire e perdonare i vescovi che non hanno tolto le processioni, loro sono i nostri papà premurosi. L'augurio è che l’anno prossimo, se saremo fuori dalla pandemia, si possa rivivere con devozione la nostra processione”.

Domenica scorsa il parroco-rettore don Vito Piccinonna ha curato con dedizione la festa esterna: in mancanza della solenne processione, le celebrazioni eucaristiche sono state officiate sulla piazza XXVI Maggio antistante la Basilica, in modo da consentire la più ampia partecipazione a bitontini e pellegrini, mantenendo il distanziamento di sicurezza e con l’obbligo d’indossare la mascherina. La messa delle 19 è stata presieduta dall’arcivescovo Satriano assistito da don Gianni Giusto vicario episcopale territoriale e dai sacerdoti, alla presenza delle autorità civili e militari, in diretta tv e streaming.

Al termine di ogni celebrazione i fedeli potevano entrare ordinatamente in Basilica e sostare in preghiera dinanzi alle immagini sacre dei Santi Medici, che troneggiavano nella navata centrale al centro dell’abside nell’altare maggiore. I due simulacri assistevano allo sfilare dei fedeli e accoglievano le loro suppliche.

Per la prima volta all’ingresso della Basilica è stata collocata una luminaria raffigurante l’effige dei Santi Medici, ben visibile assieme alle luminarie colorate della piazza antistante la basilica.

L’amicizia sincera e devota di monsignor Aurelio Marena con Papa Paolo VI gli consentì di realizzare nella diocesi di Bitonto la Basilica in onore ai Santi Medici, dove oggi riposano le sue spoglie mortali venerate da quanti lo amarono e fruirono della sua carità pastorale, come ha fatto monsignor Giuseppe Satriano che, al termine della concelebrazione eucaristica, ha voluto omaggiare il vescovo Marena sostando in preghiera dinanzi al suo sarcofago tombale.

Le notizie storiche sulla realizzazione della Basilica dei Santi Medici, conosciuta nel mondo cattolico e ortodosso, sono riportate nel volume “Il carisma del vescovo monsignor Aurelio Marena (1950-1978) nella Basilica Pontificia dei Santi Medici Cosma e Damiano”, di cui è autore il professor Giuseppe Cannito.

Domani, nella festa dell’ottava dei Santi Medici, le sante messe saranno officiate ogni ora, dalle 7 fino alle 20.