“Alta Murgia Pulita”, weekend d'iniziative a Mariotto e Bosco di Bitonto

Oggi e domani “Alta Murgia Pulita” vivrà il suo terzo e ultimo weekend.

Il Comune di Bitonto partecipa all’iniziativa ambientale promossa dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia per contrastare l’abbandono dei rifiuti e all’incuria con l’obiettivo di restituire decoro al suo territorio (oltre 68mila ettari suddivisi fra 13 comuni).

Quest’anno la tradizionale attività di pulizia che coinvolge amministrazioni comunali, scuole e associazioni territoriali in tutti i comuni del Parco è affiancata da una raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso (PFU), realizzata con la collaborazione dell’11° Reggimento Genio Guastatori della Brigata "Pinerolo" dell’Esercito, da smaltire nell’impianto di trattamento e recupero Corgom di Corato, e la rimozione dalla Grava di Faraualla di numerose carcasse di auto abbandonate, effettuata in sinergia con il Soccorso Alpino e Speleologico pugliese, Federazione Speleologica Pugliese e con il Centro Altamurano Ricerche Speleologiche.

Le attività di pulizia, rimozione dei rifiuti abbandonati e sensibilizzazione dei cittadini alla corretta gestione dei rifiuti programmate dal Comune di Bitonto si concentreranno nelle aree di Mariotto (zona periferica di via delle Fornaci) e di Masseria di Città al Bosco di Bitonto.

Tutti i partecipanti si ritroveranno oggi alle 9.30 in piazza Roma a Mariotto e domani, sempre alle 9.30, a Masseria di Città.

Nel gruppo di realtà associative locali impegnate nella tutela dell’ambiente, nella protezione civile e nello sport, che hanno risposto positivamente alla chiamata dell’amministrazione comunale figurano Inachis Bitonto, Mariotto Libera, Dynamik Bike, Fare Verde Bitonto, Comitato Ambiente è Vita, Rangers d’Italia Puglia - Nucleo Bitonto, 2hands Bitonto e Sass Puglia Protezione Civile.

A loro il consigliere Pasquale Castellano, animatore del tavolo di coordinamento delle attività comunali, rivolge un messaggio di riconoscenza “per la convinta e incondizionata adesione all’iniziativa, che conferma il valore del mondo dell’associazionismo e del volontariato, protagonista di un contributo prezioso e insostituibile per la crescita della nostra comunità”.

“Il loro impegno – dichiara Castellano – deve essere di esempio per tutti noi anche in questa occasione. Con le attività in programma sabato e domenica intendiamo dimostrare a tutti quanto sia estremamente sbagliato e autolesionistico pensare di poter usare il nostro territorio come se fosse un bene che non ci appartiene e per questo non degno di attenzione. Abbiamo, invece, bisogno di ribadire l’importanza dei comportamenti di ciascuno di noi per la tutela dell’ambiente, perché rispettare l’ambiente che ci circonda è la prima forma di rispetto per noi stessi”.