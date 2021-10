Fidapa, fiamma accesa a sostegno delle donne

Otto bianche a rappresentare le federazioni, una rosa per le socie, una blu per i club affiliati, una verde come il futuro e una rossa emblema dell’antiviolenza. Sono le dodici candele accese nella cerimonia del passaggio di presidenza della sezione bitontina Fidapa da Vanna Rita Lacassia a Rosaria Albanese. Una cerimonia dal forte valore simbolico, che si è tenuta giovedì sera nella chiesa del Carmine dell’istituto Maria Cristina di Savoia: la fiamma come segno d’impegno vivo per la comunità e per le donne in particolare.

La cerimonia delle candele rinnova una tradizione molto importante per la Fidapa: in origine, nell’inverno del 1942, ogni candela accesa rappresentava una nazione del mondo e veniva spenta quando entrava in guerra. Le candele rimaste accese tenevano in vita la speranza di pace. Oggi sono il simbolo dei valori cardine dell’associazione: unione, solidarietà e comunanza.

Dopo il biennio affidato ad una young che ha saputo superare le difficoltà logistiche e organizzative dovute alla pandemia, ponendo al centro dell’attività tematiche scomode come la violenza di genere, la guida della sezione di Bitonto passa ad una socia più matura. “Ma la bussola continuerà ad essere orientata nella stessa direzione, nel segno della continuità, per dar voce alle donne che non ce l’hanno come quelle afghane”, assicura Rosaria Albanese. “A gennaio prossimo – continua – la nostra sezione compirà 15 anni. È un traguardo importante, e sono sicura che con l’aiuto di tutte riusciremo a realizzare i nostri progetti e a lasciare il segno nella comunità, con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue”.

Nel nuovo direttivo, accanto ad Albanese, ci sono Maria Bufano (vice presidente), Elena Gaudio (segretaria), Tina Natilla (tesoriera) e Vanna Rita Lacassia (past presidente).

Alla cerimonia di giovedì hanno partecipato la tesoriera del Distretto Sud Est Fidapa Mariella Giovinazzi su delega della presidente distrettuale Maria Nuccio, e socie da Trani, Modugno e Altamura. La past presidente della sezione altamurana, Nunzia Cappiello, ha portato in dono il pane dop orgoglio della città murgiana e della Puglia, in segno di condivisione.

I saluti istituzionali sono stati affidati all’assessora comunale alle pari opportunità Marianna Legista, che ha sottolineato la collaborazione sempre proficua tra Fidapa e amministrazione comunale. Dalla deputata Francesca Anna Ruggiero, assente perché trattenuta in Parlamento, è giunto un messaggio di auguri alla neo presidente e di rinnovato sostegno alle fidapine.

Dopo le parole, la musica: nell’intramezzo curato dalla socia Valentina Valentini, la voce splendida di Nino Schettini ha creato l’atmosfera ideale per la cerimonia delle candele, intonando “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla.

Lacassia si è congedata dal ruolo di presidente donando un rametto di lavanda alle trenta socie bitontine e a tutti i presenti, a suggello di un legame d’amicizia profondo e duraturo.