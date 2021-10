"aLLa fAccia!", chiamata per piccoli artisti da Meo Romeo

"aLLa fAccia! - Impressioni allo specchio” è il titolo della mostra collettiva fatta dai bambini organizzata da Meo Romeo, che lancia una chiamata per i piccoli artisti.

La galleria di autoritratti sarà esposta nei locali della bottega creativa, in via Comes a Bitonto, dal prossimo 5 dicembre al 6 gennaio 2022.

La partecipazione è gratuita. Basta procurarsi uno specchio, avvicinarsi e disegnare ciò che si vede. Le opere vanno consegnate entro il 26 novembre: due autoritratti completi, realizzati su cartoncino rigido nei formati A4 e 35 x 50 cm, riportando sul retro data, nome, cognome ed età.

La consegna può avvenire direttamente in sede o con spedizione postale, all’indirizzo: Meo Romeo - via Raffaele Comes 8/b - 70032 Bitonto (Ba).

Il progetto è ideato e organizzato da Meo Romeo, bottega creativa per bambini e famiglie.