Bando assegnazione case popolari, pubblicata graduatoria provvisoria

Con determinazione del responsabile del servizio per il territorio n. 1172 del 14 ottobre scorso è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando pubblico per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge regionale 10/2014.

La graduatoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi, visionabili in allegato, sono pubblicati all’albo pretorio online del Comune di Bitonto nella sezione Avvisi comunali. Per esigenze di tutela dei dati personali, negli elenchi sono riportati i numeri di protocollo assegnati alle domande presentate.

Tutti i partecipanti (ammessi ed esclusi) riceveranno dal Comune una notifica ufficiale al proprio domicilio.

Dal 15 novembre, poi, sarà operativo nella sede della Polizia locale (via Dossetti 2) un punto informativo, con la presenza di operatori della società incaricata della stesura delle graduatorie (Coseca srl), al quale rivolgersi per informazioni e chiarimenti.