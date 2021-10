Farmacia territoriale ex Cto, come prenotare i medicinali

Per facilitare gli utenti nelle prenotazioni dei farmaci e per snellire le procedure di consegna, la farmacia territoriale dell’ASL Bari ha introdotto due modalità di accesso alle prenotazioni. Si possono essere effettuate on line, compilando la scheda sul sito ASL Bari a questo link (attivo da lunedì a giovedì) o via telefono, chiamando i numeri 080 5842181 - 080 5842455 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).

La prenotazione vale per l’invio a domicilio dei farmaci riservati ai pazienti oncologici, e per i farmaci da ritirare nella sede dell’ex Cto nelle seguenti giornate e nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30.