Olio novello in cucina con Emanuele Natalizio

Olio novello protagonista domani sera al ristorante “Il Patriarca” di Bitonto. Proseguendo nella rigorosa politica di selezione di olii extravergine di elevatissima qualità, lo chef Emanuele Natalizio si cimenterà con cinque olii novelli provenienti da alcuni dei frantoi più prestigiosi del territorio italiano: Quattrociocchi di Frosinone, Titone di Locogrande (Trapani), Sabino Leone di Canosa, Olio Agraria di Riva del Garda (Trento), Olio Mimì di Modugno.

Un’esperienza innovativa che punta a premiare la bontà dell’olio novello a confronto con alcuni dei piatti della tradizione culinaria pugliese.

All’evento parteciperanno anche il professor Antonio Moschetta – che interverrà per ribadire l’importanza della scelta dell’olio extravergine di oliva nella definizione della dieta ideale per vivere in salute e in forma – e Filippo Falugiani presidente di Airo, l’associazione che riunisce 600 “ristoranti dell’olio” e un centinaio di produttori di olio per difenderne l’essenzialità nella cucina di qualità

Sarà anche l’occasione per la presentazione a Bitonto del libro di Maurizio Pescari “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita”, un gradevolissimo romanzo già esaurito nella prima edizione, che partendo dall’idea dell’olio come elemento centrale della vita e della storia dell’uomo narra storie, esperienze e addirittura esperimenti scientifici.

Negli ultimi anni la presenza di una carta degli olii nei menu dei ristoranti più rinomati è diventata una tendenza di cui Emanuele Natalizio è uno dei portabandiera a livello nazionale. Un impegno che gli è valso premi e riconoscimenti e che, supportato da una continua attività di ricerca e valutazione, lo sta portando a diventare una delle eccellenze nella selezione di olii da abbinare ad ogni singolo piatto, per esaltarne sapori e qualità.