Consulenze psicologiche gratuite alle Officine Culturali

Fino al 13 novembre le Officine Culturali di Bitonto offrono servizi e consulenze gratuite per iniziative di sostegno psicologico a tutte le fasce d’età.

In questo momento di ripresa, tra scuola e lavoro, è fondamentale pensare al benessere psicologico, per questo le Officine Culturali aderiscono all’iniziativa dell’Ordine degli Psicologi della Puglia Mese del Benessere psicologico, volta a favorire la diffusione della cultura del benessere psicologico, sensibilizzando la cittadinanza attraverso un’ampia attività di consulenza, pubblicizzazione, promozione della professionalità dello psicologo. Il progetto intende promuovere il benessere secondo la definizione che ne dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui "la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non la semplice assenza di malattia".

Dunque obiettivo primario è far conoscere al territorio lo psicologo non soltanto come colui che “cura” il disagio o la malattia, ma anche come colui che “previene” l’emergere del disagio e della malattia, “promuove” il benessere, “favorisce” uno scambio relazionale sano durante tutta la fase del ciclo di vita, “sostiene” le persone durante le fasi vitali di maggiore criticità.

Le consulenze gratuite sono tenute dalla dottoressa Daphne Gasparre, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale ad indirizzo neuropsicologico in formazione, iscritta all'Ordine degli Psicologi della Puglia. Le attività sono rivolte ad adulti e bambini, semplicemente curiosi di saperne di più sulla figura dello psicologo e i suoi ambiti di intervento o interessati ad un primo incontro informativo o di supporto psicologico; a coloro che riscontrano difficoltà cognitive di attenzione, memoria, linguaggio, pianificazione; a bambini con difficoltà di apprendimento nelle abilità scolastiche (calcolo, lettura, scrittura).

Tra i servizi attivi sono Take it easy (per conoscere e sperimentare tecniche di rilassamento e training autogeno) e Lo psicologo su misura (open day dedicati alla prevenzione e al benessere). Ulteriori servizi su richiesta.

L’adesione è gratuita su prenotazione, via e-mail o telefonica. Contatti: info@cooperativaulixes.it - 080 3743487.