Nuovo parco giochi e pista ciclabile per la zona 167

Un nuovo parco attrezzato ad area giochi e una pista ciclabile sorgeranno a Bitonto nella zona 167, nell’area compresa tra via Nacci, via Amendolagine e via Pertini.

Un anno fa, a novembre 2020, la Giunta comunale aveva candidato il progetto a finanziamento per 500mila euro, rispondendo ad bando della Regione Puglia finalizzato a recuperare, riqualificare e realizzare opere di urbanizzazione in aree di edilizia popolare. A questo mezzo milione si aggiungono 25mila euro di finanziamenti comunali messi a bilancio “per avere un punteggio più alto in graduatoria”, sottolinea l’assessore al verde e al decoro urbano Cosimo Bonasia.

Oltre all’area giochi e alla pista ciclabile, il progetto prevede anche un chioschetto, un’area pic-nic, rastrelliere, telecamere di videosorveglianza, impianto d’irrigazione, parcheggi con spazio riservato anche alle auto elettriche, un dog park e infine sistemazione a verde dell’area prospiciente la scuola dell’infanzia di via Togliatti.

“Con il supporto dell'ingegnere Giuseppe Sangirardi e Davide Podo dell'ufficio urbanistico, che ringrazio personalmente – dichiara Bonasia a BitontoLive – abbiamo candidato a finanziamento regionale la riqualificazione dell'intera area posta all'interno del comprensorio ex IACP, a completamento degli interventi già previsti e oggetto di finanziamento dalla SISUS, ossia la strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile”.

I tempi di realizzazione dell’intero progetto non sono ancora quantificabili (anche se si presume nel 2022) perché dettati dalle procedure del bando regionale.

