Bitonto si prepara al Natale. Il 20 novembre accensione delle luminarie

Quest'anno il Natale a Bitonto inizia il 20 novembre, con l'accensione delle luminarie in 13 strade della città oltre al centro storico, per un totale di 260 allestimenti.

A darne notizia, sui social, l'assessore al marketing territoriale Rino Mangini, che ha sottolineato come l'iniziativa è stata resa possibile "grazie al prezioso lavoro di coordinamento della Confcommercio Bitonto e alla intraprendenza degli oltre 300 tra commercianti e ristoratori che hanno voluto regalarsi e regalare (pagando di tasca propria il noleggio delle luminarie) un'atmosfera natalizia alla nostra Bitonto, dimostrando ancora una volta che quando c'è concordia e unità d'intenti si possono fare cose belle, insieme".

Un gesto, quello di attività e Confcommercio, che è importante soprattutto alla luce del fatto che lo scorso Natale Bitonto non ebbe le sue luminarie natalizie proprio a causa degli eccessivi costi di allestimento e manutenzione. Fu lo stesso Mangini a spiegare che l'amministrazione preferiva "sostenere l'economia reale", in tempi di crisi economica dovuta alla pandemia, piuttosto che spendere tra i 90 e 150mila euro per le luci di Natale

Quest'anno, invece, il Comune può contare su un supporto forte, quello dei commercianti, che però potrà anche avvalersi del contributo comunale. Il vicesindaco ha infatti precisato che non mancherà il sostegno dell'amministrazione comunale, che si occuperà dell'aspetto tecnico logistico ed economico delle installazioni "attraverso l'allacciamento alla pubblica illuminazione con armadi elettrici a norma e il sostegno dei costi del consumo elettrico per la durata dell'accensione".

Inoltre il Comune ha intenzione di pubblicare due nuovi bandi, proprio alle porte delle festività natalizie. Uno per la concessione gratuita del teatro comunale Tommaso Traetta per la messa in scena di spettacoli natalizi, l'altro per la realizzazione di eventi nelle strade dedicate allo shopping: "Una sorta di Notte di Musica – ha commentato Mangini – dedicata ad artisti di strada, musici e performer". Non mancheranno i mercatini di Natale, grazie alla collaborazione con la Confartigianato Bitonto-Upsa ed altri progetti culturali, in primis la programmazione delle nuove stagioni teatrali comunali.

"Pur senza spese folli, programmeremo un Natale dignitoso, che speriamo possa favorire concordia e solidarietà, ma soprattutto possa valorizzare e promuovere il commercio locale. Le prossime festività natalizie siano il giusto viatico al ritorno ad una vita comunitaria serena e prodiga di fiducia", ha concluso l'assessore.