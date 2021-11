Area industriale di Bitonto "nel mirino" per nuovi insediamenti

La visita del premier Draghi di martedì scorso ha confermato i rumors di un’attenzione mirata del Governo verso l’area di sviluppo industriale di Bari, che oltre al capoluogo comprende i comuni di Bitonto, Modugno, Giovinazzo e Molfetta. I fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, sembrano aver acceso l’interesse di grandi aziende, non solo nazionali, a caccia di nuove aree dove espandersi e insediare linee produttive. E il cerchio si stringe sulla zona Asi dell’area metropolitana barese.

Sul fronte del reshoring – la rilocalizzazione di imprese precedentemente delocalizzate nei Paesi dell’Europa dell’est – l’area industriale di Bari sarebbe in pole position per l’assegnazione di suoli richiesta da un gigante della logistica, che distribuirà per conto di un marchio leader del no food. Operazione che avrebbe una ricaduta occupazionale di circa cento assunzioni.

E c’è un’altra buona notizia: l’aggiudicazione all’asta da parte del Gruppo Bruno, azienda del comparto meccanico, dell’area delle ex Officine Calabrese. Si tratta di circa sei ettari, dove nacque negli anni Sessanta uno tra i primi stabilimenti per la produzione di veicoli industriali, chiuso poi una trentina d’anni dopo e da allora in abbandono.

In pentola c’è anche la concessione della zona doganale franca per un’area di circa dodici ettari fra Bitonto e Modugno. La richiesta del Consorzio Asi avrebbe già avuto il via libera dell’Agenzia delle Dogane. Per le aziende che andranno ad insediarsi nel perimetro della zona franca, questo vorrebbe dire costi doganali azzerati. Ed è un beneficio che può far gola alle imprese che movimentano grossi quantitativi di merci con l’estero.

Il neo presidente del Consorzio Asi, Paolo Pate, ha parlato di “ampliamenti sulle aree disponibili”, tutte comprese tra Bitonto e Giovinazzo. Un grande fermento, che potrebbe portare a breve risultati importanti.