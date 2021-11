I Cioccolatini della Ricerca AIRC in piazza XXVI Maggio

Tornano dal 31 ottobre al 19 novembre 2021 i Giorni della Ricerca della Fondazione AIRC, un'iniziativa che punta a informare e sensibilizzare le persone sull'importanza della ricerca oncologica.

In particolare, come zione rivolta a tutti e tutte, sabato 6 e domenica 7 novembre migliaia di volontari tornano in 1.200 piazze per distribuire I Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 10 euro.

Anche Bitonto partecipa all’iniziativa a sostegno della ricerca. I volontari distribuiranno i cioccolatini in piazza XXVI Maggio (domenica 7) e negli esercizi commerciali che hanno aderito (sabato 6): Ottica Perrini in corso Vittorio Emanuele 24; Bar Ritual in via Verdi 39; Sgaramella Store in via Verdi 24; Cartoleria Artenica in via Traetta 152; Tabaccheria Ciocia in via D'Angiò 55.

Scegliendo una o più confezioni di cioccolatini AIRC si compie un gesto che fa bene due volte: perché il cioccolato fondente, se assunto in modica quantità, può portare benefici per la salute in quanto contiene i flavonoidi, sostanze della famiglia dei polifenoli con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, e perché con questo gesto si dà il proprio contributo concreto ai progressi della ricerca targata AIRC.

Scienziati e medici non possono permettersi battute d’arresto: in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377mila nuovi casi di tumore, più di mille al giorno. La sfida contro il cancro è purtroppo ancora aperta. Per questo AIRC sostiene con continuità il lavoro di oltre 5.000 ricercatori con un investimento, nel solo 2021, di 125 milioni di euro. Anche grazie a questo straordinario impegno, frutto delle donazioni dei sostenitori, il nostro Paese si mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni: in Italia 3,6 milioni di cittadini oggi hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 37% rispetto a 10 anni fa, e in molti casi sono tornati ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si è mai ammalato.