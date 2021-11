Bitonto celebra il centenario del Milite Ignoto

Quest’anno ricorre il centenario di un evento estremamente significativo per il nostro Paese: la traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria.

“Il viaggio del Milite Ignoto – come ha dichiarato il ministro della difesa Lorenzo Guerini in apertura delle celebrazioni per il centenario – è stato un percorso di grande unificazione del Paese. Oggi va rivissuto con lo stesso spirito. Se c’è qualcosa che si è rafforzato nel corso dell’anno alle nostre spalle, è proprio il senso di comunità nazionale”.

L’amministrazione comunale di Bitonto, di concerto con il Centro Ricerche di Storia e Arte Bitontina, l’associazione musicale culturale Davide Delle Cese e il Coro Stelle Alpine della sezione di Bari Puglia Basilicata dell’Associazione Nazionale Alpini, ha organizzato alcuni eventi celebrativi.

LE CELEBRAZIONI

Organizzate dagli Assessorati al Marketing territoriale e ai Servizi cimiteriali, le celebrazioni si apriranno oggi alle 10.30 in piazza Marconi, dove avrà luogo la cerimonia di deposizione della corona di alloro dinanzi al Monumento ai Caduti. Parteciperanno il sindaco Michele Abbaticchio, i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, esponenti delle istituzioni locali e dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, alcune classi delle scuole cittadine. Il Concerto bandistico “Davide Delle Cese” eseguirà per l’occasione Il silenzio, La leggenda del Piave e l’Inno di Mameli.

Sempre oggi, alle 18.30, nella Sala degli Specchi a Palazzo Gentile verrà presentato il secondo volume della monumentale opera del professor Nicola Piglionica “Le Trincee della libertà” - Bitonto e la Grande Guerra: dal Piave a Vittorio Veneto”. Dialogherà con l’autore il professor Stefano Milillo.

Domani sera, alle 20, al teatro comunale Traetta – alla presenza delle autorità civili e militari e dei delegati delle associazioni combattentistiche e d’arma – avrà luogo l’evento “Tra memoria e Passione: Concerto per il Centenario del Milite Ignoto”, che vedrà protagonisti oltre ai musicisti dell’Orchestra sinfonica di fiati “Davide Delle Cese”, diretti dal maestro Vito Vittorio Desantis, il coro Stelle Alpine sezione Bari Puglia-Basilicata dell'Associazione Nazionale Alpini diretto dal maestro Paolo Romano, con la partecipazione straordinaria del tenore Cesare Zamparino.

La serata sarà aperta dall’intervento “Bitonto e il Milite Ignoto” curato dallo storico Nicola Pice e dalla proiezione di filmati di repertorio dell’Istituto Luce.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e riservato ai possessori di green pass.

“Il centenario della traslazione del Milite Ignoto – dichiara l’assessore Marianna Legista – rappresenta una straordinaria occasione per rinsaldare in noi tutti il sentimento di unità nazionale, che in questo particolare momento storico può e deve sostenere il Paese impegnato ad affrontare il non facile percorso di ripresa dall’emergenza pandemica”.