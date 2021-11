Scuola via Aspromonte a Palombaio, slitta la riapertura

Resterà chiuso almeno fino a mercoledì 10 ottobre il plesso di via Aspromonte dell’istituto comprensivo “don Tonino Bello” di Palombaio. Da giovedì 11 potrebbe essere riaperta un’ala dell’edificio con dieci aule, che verranno messe a disposizione di insegnanti e alunni per riprendere le attività scolastiche.

Con ordinanza sindacale firmata oggi è stata disposta la proroga della chiusura del plesso, inizialmente prevista dal 25 ottobre al 5 novembre (con precedente ordinanza del 21 ottobre scorso). "Il termine di sospensione delle attività didattiche presso l’edificio scolastico di via Aspromonte nella frazione di Palombaio, fissato al 5 novembre 2021 – si legge nell'ordinanza – è prorogato al 10 novembre p.v, salvo diversa comunicazione".

i lavori in corso si sono resi necessari per consentire il rifacimento delle dorsali e della rete di distribuzione dell’impianto di riscaldamento cominciati ad inizio ottobre, in modo da permettere al personale scolastico e agli alunni di usufruire del nuovo impianto entro l’arrivo della stagione invernale.

Una volta aperta la prima ala dell’edificio, spetterà al dirigente e al personale scolastico organizzare al meglio la didattica per bambini e ragazzi della primaria e della media. In via d’emergenza non è escluso il ricorso al doppio turno di lezioni – mattutine e pomeridiane – per sopperire ai limitati spazi a disposizione.