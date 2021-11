Prevenzione diabete, domani screening gratuito in piazza Marconi

Il 14 novembre si celebra la Giornata mondiale del Diabete, un evento che si rinnova dal 1991 su iniziativa dell’International Diabetes Federation per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica, ed è promosso da tutte le società scientifiche internazionali legate alla patologia.

Anche Bitonto partecipa a questo importante appuntamento: domani in piazza Marconi, dalle 10 alle 13, sarà possibile effettuare lo screening gratuito per la prevenzione del diabete. L’iniziativa è patrocinata dal Lions Club Bitonto.

Il diabete mellito è una vera pandemia: in Italia ne soffrono quasi 4 milioni di persone, e la malattia assorbe circa 9 miliardi all’anno per i soli costi diretti (ospedalizzazioni, farmaci e assistenza. Inoltre, in molti casi, la patologia compromette la qualità della vita con forti ripercussioni sociali e alti costi indiretti: perdita di produttività, spesa a carico del sistema previdenziale per disabilità permanente, pensionamento anticipato e perdita di produttività anche per i care giver.

Dunque è fondamentale, per contenere i costi sociali e assistenziali, una diagnosi precoce. Secondo stime recenti, i casi di diabete misconosciuto sono il 20-30% del totale, pari a circa un milione di italiani. Si ritiene infatti che, ogni tre diabetici, ci sia un soggetto che ha già sviluppato la malattia ma non ne è a conoscenza, e che per ogni paziente con diabete noto vi sia un individuo ad alto rischio di svilupparlo, perché presenta una ridotta tolleranza al glucosio o una glicemia a digiuno alterata.