Eco-trekking nella Lama con i volontari di 2hands

Dopo l’intervento di pulizia di domenica scorsa nell’area del Centro tecnologico di fabbricazione digitale FabLab Poliba, che ha visto i volontari raccogliere 122 chili di vetro, 18 chili di plastica e circa cento chili d’indifferenziata, il movimento 2hands Bitonto lancia un nuovo format per volontari e simpatizzanti.

Impegnarsi per l’ambiente passeggiando nella natura: questo è lo spirito dell’eco trekking, una pratica che si sta sviluppando in tutta Italia e che promuove uno stile di vita a Rifiuti Zero, attraverso la raccolta di spazzatura durante attività all’aperto come il trekking.

L’appuntamento è per domani alle 9, dinanzi all’ex Convento dei Cappuccini in via Vecchia Cappuccini, punto di partenza per una passeggiata di circa 8 chilometri nella meravigliosa Lama Balice.

Si raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato (vestirsi a strati, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, cappellino, giacca impermeabile in caso di pioggia), di portare una borraccia d'acqua, guanti da lavoro e di adottare un comportamento responsabile e sostenibile. Il percorso è facile ma sconsigliato a famiglie con passeggini e a persone con difficoltà motorie a causa di alcuni dislivelli.

L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-eco-trekking-in-lama-balice-204764665627 o inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica 2handsbitonto@gmail.com.