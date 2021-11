Mattinata green con i volontari di VogliAMO Bitonto Pulita

“Il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa. Il secondo miglior momento è ora” (proverbio cinese, da 365 Giorni ZEN).

In linea con questa visione, il movimento di liberi cittadini VogliAMO Bitonto Pulita eseguirà questa mattina interventi di manutenzione straordinaria nei giardini di via Paolo Scoppio. I volontari sostituiranno tre alberelli di Giuda non sopravvissuti al torrido e anomalo caldo estivo, eseguiranno sei piantumazioni e sistemeranno le targhe del progetto ''Un albero per ogni nato''. Parallelamente, i volontari si adopereranno per la pulizia completa dell'area.

Sarà infine inaugurato il banchetto donazioni, al quale tutti i cittadini potranno liberamente attingere ''green gadget'' e sostenere le future attività del movimento.