“Conversazione di deontologia forense”, seminario AGAvv il 15 novembre

“Conversazione di deontologia forense”: è il titolo del seminario online in programma il 15 novembre alle 16, organizzato dall’Associazione Giovani Avvocati del Foro di Bari (AGAvv) insieme all’Ordine degli Avvocati di Bari.

È prevista la partecipazione del professor Antonio Uricchio (presidente dell’Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della ricerca), dell’avvocato Giovanni Stefanì (presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari) e dell’avvocato Guglielmo Starace (presidente della Camera Penale di Bari “Achille Lombardo Pijola”).

Il seminario sarà coordinato e moderato dall’avvocata bitontina Romina Centrone, presidente dell’Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli” del Foro di Bari. “La deontologia – spiega – è la linfa della professione, grazie alla quale è possibile perseguire il fine ultimo di giustizia per cui gli avvocati sono quotidianamente chiamati ad operare. Il webinar approfondirà, in particolare, l’applicazione del credo deontologico strettamente connesso all’attuale situazione giudiziaria, con particolare riguardo per il Foro barese di cui si disquisirà con i massimi rappresentanti delle istituzioni interessate”.

Il convegno è accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con 3 crediti in materia obbligatoria. Rilevamento delle presenze e riconoscimento dei crediti avverranno in automatico dalla piattaforma go to webinar in uso all’Ordine degli Avvocati di Bari.

Iscrizioni a questo link.