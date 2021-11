Domani sciopero nazionale Igiene Urbana. Avviso della Sanb per evitare disagi

Domani i lavoratori del settore Igiene Urbana, sull'intero territorio nazionale, potranno astenersi dal prestare lavoro per adesione allo sciopero generale del comparto ambientale indetto dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Fiadel per questioni relative al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La Direzione aziendale Sanb ha diffuso un avviso alla cittadinanza, assicurando di essersi «già attivata per assicurare i servizi minimi essenziali».

«Al fine di limitare i disagi, non potendo per legge impedire le inevitabili conseguenze dello sciopero, confidiamo nell'attenzione degli utenti a tenere comportamenti corretti e rispettosi dell’igiene pubblica, in particolare evitando il conferimento dei rifiuti nei cassonetti stradali e – per il centro antico e le frazioni – evitando di esporre i rifiuti del porta a porta. Si avverte che anche il centro comunale di raccolta, in caso di adesione massiccia allo sciopero, resterà chiuso».