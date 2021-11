Un albero per un nuovo nato Copyright: VogliAMO Bitonto Pulita

‘’C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantatao un albero molto tempo fa” (Warren Buffett).

Con questo spirito, ieri mattina, si sono svolte le attività del movimento di liberi cittadini VogliAMO Bitonto Pulita nei giardini di via Paolo Scoppio, nell’ambito del progetto “un albero per ogni nato”. E così è stata l’occasione per la piccola Gaia di ammirare la crescita del suo Cedrus Libani ad un anno dalla messa a dimora. Allo stesso tempo i volontari hanno piantato un Pittosporo, un Biancospino, quattro piantine di albero di Giuda con relative targhe commemorative.

Il consueto senso civico è stato dimostrato ripulendo l'area verde da tutti i rifiuti abbandonati: bottiglie di vetro, carta, microplastica e indifferenziato di vario genere.

“Il nostro territorio è la nostra casa ed in quanto tale andrebbe maggiormente valorizzato . Abbandonare abitudini egoistiche è di sicuro una chiave fondamentale che aprirebbe le porte del cambiamento. Questo il nostro auspicio”, scrivono gli attivisti di VogliAMO Bitonto Pulita, ringraziando tutti per la calorosa partecipazione.