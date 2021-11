Cerimonia eucaristica d'insediamento per don Pierpaolo Fortunato

È stato un giorno di festa, ieri, per don Pierpaolo Fortunato, nominato parroco di Sant’Egidio e padre spirituale delle confraternite di Sant’Isidoro e di Maria Santissimia Annunziata.

La celebrazione eucaristica d’insediamento, nella chiesa dei Santi Martiri di Abitene, è stata presieduta da monsignor Giuseppe Satriano arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto. “Oggi sono qui – le sue parole – a portavi il dono di don Pierpaolo Fortunato. Il suo sacerdozio, con umiltà, ritrovi nella comunità lo slancio autentico al servizio della Chiesa”.

Hanno concelebrato monsignor Domenico Ciavarella vicario generale dell’arcidiocesi, don Giovanni Giusto vicario episcopale territoriale, don Cosimo Memoli amministratore parrocchiale, i sacerdoti del Capitolo Concattedrale, i parroci delle parrocchie bitontine. Ed hanno partecipato con sentimenti gioiosi la famiglia, i fedeli della comunità parrocchiale e gli amici delle molteplici realtà ecclesiali e pastorali.

Don Pierpaolo succede a don Vito Frascella, recentemente scomparso e ricordato dai bitontini come il promotore della fondazione della chiesa dei Santi Mariti di Abitene.

Il cancelliere vescovile don Paolo Bux, nella lettura del verbale ufficiale d’insediamento canonico, ha ricordato i diversi incarichi pastorali che ha svolto don Pierpaolo: nel 2010 vice parroco della chiesa di San Giuseppe a Bari, nel 2014 assistente diocesano ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi), nel 2017 rettore del seminario arcivescovile di Bari, nel 2019 amministratore parrocchiale della chiesa di San Vito a Palo del Colle, nella cui comunità ha lasciato un ottimo ricordo.

Al termine della concelebrazione il saluto di don Pierpaolo Fortunato: “Ringrazio l’arcivescovo per la fiducia, don Cosimo Memoli, la famiglia, i sacerdoti, la comunità parrocchiale, le confraternite. Grazie a tutti voi a far nascere in me la gioia di aver detto sì a Dio in questa bella comunità”.

La comunità parrocchiale di Sant’Egidio ha rivolto “vivissime felicitazioni di auguri al nuovo parroco nel prodigare con profusione la pastorale”; dal Consiglio direttivo della confraternita di Sant’Isidoro “l’augurio al giovane parroco di una buona strada pastorale nel cammino di fede al servizio della chiesa di Bitonto”; il Consiglio d’Amministrazione della confraternita di Maria Santissima Annunziata ha augurato al nuovo padre spirituale “una gioiosa vita pastorale ricca di generosi frutti”.

Questo evento diocesano d’immissione canonica sarà riportato negli Atti confraternali della Curia vescovile di Bitonto a cura del professor Giuseppe Cannito, presidente emerito dell’arciconfraternita Immacolata Concezione patrona di Bitonto.