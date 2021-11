Centenario commemorazione Milite Ignoto, cerimonia nel cimitero di Mariotto

Si sono concluse ieri, a Mariotto, le celebrazioni volute dall'amministrazione comunale per la commemorazione del Milite Ignoto in occasione del centenario della traslazione all'Altare della Patria.

Il sacerdote della parrocchia di Mariotto, don Francesco, ha celebrato la messa nell'atrio del cimitero della frazione, alla presenza delle autorità militari e dell'assessora ai servizi cimiteriali Marianna Legista.

In apertura della celebrazione eucaristica, don Francesco ha voluto ricordare la figura del Milite Ignoto, raccontando il suo valore simbolico ai tanti bambini e ragazzi presenti alla funzione. "Il Milite Ignoto è un soldato che rappresenta tutti i soldati morti in guerra, e che ricordiamo proprio per mantenere vivo il ricordo di tutti i caduti e del sacrificio immenso che hanno fatto per la patria, affinchè noi potessimo vivere liberi", ha affermato. "Questa commemorazione ci deve far ricordare sempre che la guerra è una brutta cosa e che la violenza, in tutte le sue forme, produce solo vittime e sofferenza, come è avvenuto a Barletta ai danni di un povero ragazzo, ucciso per stupidi motivi", ha continuato, ricordando l'episodio di cronaca che ha coinvolto il 24enne Claudio Lasala, accoltellato dopo una lite in un bar nella notte tra il 29 e il 30 ottobre.

"La violenza porta sempre morte. Noi invece vogliamo dire sì alla vita e impegnarci a costruire un modo di pace", ha concluso il sacerdote.

Al termine della messa, l'assessora Legista ha preso la parola per ringraziare le autorità civili e religiose presenti e per commemorare i soldati inviati al fronte e che, combattendo per difendere gli ideali di libertà e democrazia, sono caduti in guerra.

"A ciascuno di loro va il nostro pensiero: ai padri che non hanno conosciuti i loro figli, agli amori che non si sono più incontrati, ai genitori che hanno perso chi amavano. Non dimenticheremo chi ha saputo tendere la mano agli altri e farsi carico del bene comune. Nei sacrari dei caduti rimane il dolore e le sofferenze di chi si è sacrificato, ma anche un messaggio forte che dice Pace!", sono state le parole dell'assessora, che ha anche rassicurato i mariottani sulla fine dei lavori di manutenzione del cimitero, che dovrebbero essere ultimati entro aprile del prossimo anno.

Poi, sulle note de "Il silenzio", è stata deposta la corona di alloro ai piedi del monumento ai caduti, seguito dall'inno nazionale.