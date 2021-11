Una giornata per la prevenzione del diabete con il Lions Club Bitonto

In piazza Marconi, ai piedi del maestoso Torrione angioino e di Porta Baresana ingresso del centro antico, il Lions Club Bitonto ha dedicato ieri una giornata alla salute, in vista della Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre.

Sono stati eseguiti oltre 100 test di rilevazione della glicemia per la prevenzione del diabete, ed è stato somministrato un questionario sulle abitudini di vita con un punteggio finale di valutazione del rischio di sviluppare la patologia Diabete mellito di tipo 2.

In questi tempi di Covid-19 è stato sottolineato come questa patologia amplifichi gli effetti di altre patologie, e come le persone con diabete che hanno contratto il virus abbiano avuto una prognosi molto più grave. Quasi il 35% dei decessi per Covid riguarda pazienti con diabete.

Quello di ieri è uno dei tanti “service” che i Lions effettuano per la comunità cittadina. Il presidente del Lions Club Bitonto, Giovanni d’Elia, ringrazia le autorità che hanno autorizzato la sosta del camper e l’occupazione temporanea degli spazi, tutti i soci Lion, medici e non, la caposala del presidio territoriale di assistenza di Bitonto e i volontari che con la loro dedizione hanno consentito al meglio la riuscita del servizio.