Da oggi nuova corsa aggiuntiva da Palombaio alle 7.20

Da oggi c’è una corsa aggiuntiva dei pullman da Palombaio, con partenza da piazza Milite Ignoto alle 7.20.

L’ha reso noto il consigliere comunale della frazione, Arcangelo Putignano. Nella fascia oraria 7.10-7.20 c’erano già due pullman a disposizione degli studenti e dei lavoratori pendolari ma, considerata la capienza massima dei mezzi di trasporto fissata all’80% e la rimodulazione degli orari scolastico tornati ad ingresso unico, si è resa necessaria una terza corsa.

Dall’azienda Miccolis spa, che gestisce il trasporto pubblico locale tra Bitonto e le frazioni di Palombaio e Mariotto, fanno sapere che la misura si è resa necessaria dopo aver analizzato per diversi giorni il flusso di utenti in quella specifica fascia oraria mattutina. Avendo constatato che i numeri erano al limite del consentito per il rispetto delle misure anti Covid, l’azienda è corsa ai ripari con una corsa aggiuntiva.

Miccolis specifica infine che non è stata spostata o annullata alcuna corsa urbana.