“È giunto il momento di ringraziarvi, per esserci stati, per aver scelto di conoscere un luogo inaspettatamente meraviglioso come la nostra Lama Balice e per aver mosso i vostri passi accanto ai nostri. Un percorso di otto chilometri che ha combinato il piacere di stare all'aria aperta, ammirando cavità naturali e alberi secolari, con l'impegno civico di raccolta dei rifiuti che vengono lasciati nella natura da avventori poco rispettosi”. Con queste parole i volontari di 2hands Bitonto tirano le somme dell'iniziativa di eco trekking organizzata domenica scorsa nella Lama Balice.

“Abbiamo accolto con molto piacere questa iniziativa – racconta uno dei partecipanti – è stata la mia prima passeggiata nella lama e sono rimasto affascinato da questo luogo a due passi dalle nostre case. Allo stesso tempo sono molto dispiaciuto per i tanti rifiuti che abbiamo incontrato durante il nostro cammino, avrei voluto raccoglierli tutti! Auspico che le autorità preposte si impegnino realmente alla salvaguardia di questo parco”.

Nel corso della passeggiata è stata rilevata la presenza di rifiuti speciali come inerti e amianto derivanti da lavorazioni edili e di tre carcasse di auto, che i volontari hanno segnalato alle autorità competenti affinché si provveda ai necessari interventi di rimozione con personale specializzato e mezzi idonei.

Per seguire le iniziative di 2hands Bitonto:

Instagram https://instagram.com/2handsbitonto?utm_medium=copy_link

Facebook https://instagram.com/2handsbitonto?utm_medium=copy_link.