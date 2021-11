Futuro d’Autore, in scena le storie di sei ragazzi che hanno ribaltato il loro destino

Uscire dalla zona protetta per mettersi in discussione e soprattutto mettere in discussione chi si ha davanti, chi giudica, chi educa, chi ha difficoltà a confrontarsi con ciò che non conosce. Questo faranno questa sera, alle 18.30, nell’Istituto Salesiano Redentore di Bari, sei ragazzi seguiti dal centro diurno Chiccolino.

Sei ragazzi che, con lucidità e coraggio, hanno cercato dentro loro stessi storie da raccontare e da riscrivere, per ribaltare il loro destino e fare spazio ad un futuro diverso.

L’iniziativa fa parte del progetto “FARE - Futuro d'autore”, in pieno svolgimento tra Bari, Bitonto, Giovinazzo e Molfetta, per insegnare ai ragazzi come svincolarsi da un destino che sembra già tracciato rendendoli “liberi e autori della propria vita”.

Stasera, in un evento riservato agli operatori della giustizia minorile, ai partner del progetto che si occupano a vario titolo di educazione riparativa e diffusione della cultura, si esibiranno i ragazzi il cui progetto di messa alla prova fa capo al centro diurno Chiccolino. Un lavoro che incastra diverse competenze: quelle di scrittura e la prova attoriale grazie all’avviamento alla tecnica del Teatro dell’Oppresso, un metodo aperto creato per aiutare gli oppressi a cambiare concretamente le situazioni che subiscono. Un risultato dovuto alla collaborazione tra cooperativa sociale Sinergia, la comunità educativa per minori dell’area penale "Chiccolino" e la compagnia teatrale Senza Piume.

Due le storie che i ragazzi hanno deciso di raccontare, temi che hanno già incontrato nel loro percorso di giustizia riparativa; due storie su oppressi e oppressori per esprimere il dualismo che vivono i ragazzi che entrano nel sistema della giustizia penale minorile. Saranno affrontati i temi della stigmatizzazione e del pregiudizio (per cui se hai sbagliato una volta sbaglierai sempre), e il tema della violazione della privacy che raramente viene presa in considerazione quando si tratta di minori a rischio. Storie tratte dalla realtà per fare in modo che i ragazzi possano acquisire consapevolezza rispetto a quanto hanno vissuto. Il pubblico potrà interagire con la storia sia nei contenuti sia nella reinvenzione della storia.

Interverranno Raffaele Diomede, responsabile del centro diurno Chiccolino, e Damiano Nirchio cofondatore della Compagnia teatrale Senza Piume.