Palombaio, riapre un'ala della scuola di via Aspromonte. Sei classi saranno ospitate in parrocchia

Con due ordinanze sindacali, a causa dei lavori di rifacimento delle dorsali e della rete di distribuzione dell’impianto di riscaldamento, dal 25 ottobre scorso sono state sospese le lezioni nella scuola di via Aspromonte a Palmbaio, prima fino al 5 novembre e poi fino ad oggi. A partire da domani si è trovata una soluzione temporanea per consentire il ritorno sui banchi degli alunni della frazione.

La ditta che sta svolgendo i lavori di manutenzione straordinaria è riuscita a mettere a disposizione degli operatori scolastici e degli alunni un’ala dell’edificio, con dieci aule, che da domani ospiteranno gli scolari della primaria. I ragazzi della media, invece, saranno ospitati provvisoriamente nei locali dell’oratorio della parrocchia Maria Santissima Immacolata di Palombaio, dove potranno svolgere le lezioni seguendo il normale orario scolastico.

La soluzione tampone, subito proposta dal parroco padre Fulvio Procino che ha offerto in uso gratuito i locali parrocchiali, è stata accolta dal dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “don Tonino Bello” Michele Bonasia per non far gravare sugli alunni ulteriori giorni di sospensione delle lezioni, anche in considerazione del tempo perso negli ultimi due anni scolastici a causa della pandemia.

Nel frattempo, nei giorni scorsi, alcuni genitori si sono dati da fare insieme ai collaboratori scolastici per rendere confortevoli gli ambienti del plesso di via Aspromonte che da domani ospiteranno gli alunni della scuola elementare.