Natale a Teatro 2021, online l'avviso pubblico del Comune

Il teatro Traetta è pronto a riaprire i battenti, con capienza di pubblico al 100%. E per questo motivo, anche in vista delle festività natalizie, il Comune di Bitonto ha deciso di concedere il suo gioiello culturale ad associazioni e compagnie per mettere in scena spettacoli di Natale.

A dare l'annuncio, via social, è stato l'assessore al marketing territoriale e alle politiche culturali, Rino Mangini: "Il nostro Teatro Comunale Tommaso Traetta è bello. Lo è perché ha linee, forme e colori percepiti universalmente come bellezza. Lo è anche per la sua storia così particolare. Fu edificato come Teatro Privato, voluto dalle e per le famiglie notabili della città. Fu inaugurato nel lontano 1838! Dopo 183 anni è ancora lì, faro simbolico di cultura e civiltà che illumina la Comunità. Oggi non è più privato, ovviamente. È un Teatro Pubblico, perché del Comune... quindi di tutti. Ed è per questo che, mentre stanno partendo le prime stagioni teatrali e siamo pronti a presentare il ritorno della stagione di prosa, abbiamo deciso – come ogni anno – di donare il teatro a coloro che lo vogliono abitare e vivere per una sera".

L'amministrazione comunale ha pubblicato sull'albo pretorio online l'avviso pubblico Natale a Teatro 2021 destinato ad associazioni, compagnie e enti vari che volessero programmare uno spettacolo in vista del Natale tra il 9 dicembre e il 6 gennaio, in determinate giornate. Il Comune di Bitonto assicurerà la concessione a titolo gratuito del teatro Traetta e una opportuna e puntuale promozione e comunicazione degli eventi, che verranno inseriti in un cartellone unico.

Coloro che volessero aderire all'avviso pubblico devono fare richiesta entro le 12 di giovedì 22 novembre, compilata in ogni sua parte e firmata, opportunamente convertita in formato pdf, tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it, seguendo le indicazioni riportate nell'avviso pubblico visibile online.

"Noi siamo convinti che il Teatro non sia solo un Bene Culturale, bello, importante e ricco di storia, ma soprattutto un Bene Comune, abitabile da tutti. Ma tutti ne devono avere rispetto", ha aggiunto Mangini a margine dell'annuncio, invitando le associazioni e le compagnie teatrali ad aderire con entusiasmo all'iniziativa.

Questo cartellone di eventi natalizio farà da apripista alla nuova stagione di prosa che verrà rivelata la prossima settimana, come ha sottolineato lo stesso Mangini sempre sui social. Ieri il vicesindaco ha pubblicato un altro post per annunciare lo spettacolo di apertura della stagione in programma il prossimo 12 dicembre, in due fasce orarie: alle 18 e alle 21.

"Abbiamo deciso di co-produrre il primo spettacolo da solista del nostro Raffaello Tullo", ha annunciato Mangini. "Lo abbiamo fatto – ha aggiunto – perché crediamo che l'investimento in arte e cultura porta sempre buoni frutti. Lo abbiamo fatto perché c'è bisogno di un nuovo mecenatismo pubblico locale, senza il quale l'aridità prenderebbe il sopravvento, specie in questo tempo pandemico. Lo abbiamo fatto perché Raffaello è figlio della nostra città, formatosi nei luoghi in cui molti si sono formati, amico e compagno di mille avventure, volto familiare che ci accompagna quotidianamente con le sue mirabolanti sciocchezze serie. Lo abbiamo fatto perché lo spettacolo ha l'anima bitontina, grazie alle musiche di Alberto Iovene, alle luci di Andrea Mundo e alla direzione tecnica di Riccardo Tisbo".