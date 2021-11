Domani circolazione e sosta vietate in un tratto di via Repubblica

Domani, dalle 6 alle 18, circolazione e sosta vietate per tutti i veicoli in via Repubblica, nel tratto compreso tra via Enrico Ferrara e piazza Aldo Moro.

La chiusura, disposta dalla Polizia locale con l’ordinanza n. 910/2021, è dovuta a lavori di interramento dei cavi dell’energia elettrica per conto della società E-Distribuzione, e si rende necessaria per garantire la sicurezza delle maestranze e della circolazione stradale.

Nella stessa fascia oraria, la linea urbana Bitonto-Palombaio-Mariotto avrà capolinea in via Berardi sia per le corse di andata sia per quelle di ritorno.

Transennamenti sono previsti su via Repubblica angolo via Ferrara, in via Giuseppe Garibaldi angolo via Anita Garibaldi e in via Vitale Giordano angolo via Duca degli Abruzzi.