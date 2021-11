Palazzo Gentile si è illuminato di blu per la Giornata mondiale del diabete

In occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebra sotto l’egida delle Nazioni Unite il 14 novembre, ieri Palazzo Gentile si è illuminato di blu.

In questo modo l’Amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa lanciata in Italia dalle associazioni dei medici e dei pazienti per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla pericolosità di una malattia molto diffusa e subdola: in Italia si contano oltre 3 milioni di persone diabetiche, ma sono molte le persone che soffrono di diabete senza saperlo.

Secondo la Società italiana di diabetologia (SID) la metà delle persone che vivono con il diabete non sa di averlo. Entro il 2045 si stima che le persone con diabete nel mondo saranno oltre 700 milioni.

Tre persone con diabete su quattro vivono in Paesi a reddito medio basso, e metà delle persone che hanno bisogno d’insulina non possono accedervi. Di qui l’importanza di una giusta informazione per invitare ad adottare stili di vita corretti, fondamentali per la prevenzione del diabete, e sostenere l’equità di accesso alle cure e ai farmaci.