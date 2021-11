A Palombaio è già tempo di Natale

Mancano ancora quaranta giorni a Natale ma a Palombaio si comincia già a respirare l’atmosfera del periodo più magico dell’anno.

C’è grande fermento nella frazione con la preparazione di una serie di eventi che si stanno già svolgendo in queste settimane e che dureranno sino ai primi di gennaio 2022. Protagonisti immancabili, i volontari dell’oratorio San Gaspare Anspi, di Polibris Palombaio e della parrocchia Maria Santissima Immacolata.

La prima grande novità è la riproposizione dello storico e caratteristico presepe vivente, fermo da due anni causa Covid. Le condizioni attuali, a differenza dello scorso inverno, permettono al momento di lanciare uno sguardo positivo a medio-lungo termine in vista delle prossime festività natalizie. I maestri costruttori sono già a lavoro da inizio novembre per rinnovare la struttura del presepe nel parco Gaetano Vacca, per regalare ai visitatori un paesaggio sempre nuovo e incantevole tra luci, suoni e decorazioni tradizionali. Il calendario dei giorni di apertura è ancora in fase di definizione ma l’inaugurazione del presepe avverrà presumibilmente il 18 dicembre, con un’anteprima il giorno 13 in contemporanea con il falò di Santa Lucia.

Nel frattempo i bambini della scuola sono impegnati a cadenza settimanale in un progetto che può essere definito “a puntate”: la bottega degli elfi di Babbo Natale. Ogni sabato pomeriggio i volontari dell’associazione Anpsi e Polibris ospitano a Palazzo Sylos (ex Casa Alvin) circa 70 ragazzi, per realizzare le decorazioni che adorneranno l’albero di Natale da allestire a Palombaio, una tradizione che si ripete da qualche anno e che rende i cittadini di domani sempre più partecipi della comunità in cui vivono. Non solo lavoretti: c’è spazio anche per giochi e favole.

Dopo la sosta forzata, torna anche Monumenti aperti, l’evento culturale che vede gli studenti in veste di ciceroni, per accompagnare i visitatori alla scoperta e riscoperta delle bellezze architettoniche e storiche. La manifestazione fa tappa anche a Palombaio. Grazie alla proficua collaborazione tra istituto comprensivo “don Tonino Bello” e Anspi, domenica 12 dicembre sarà possibile visitare Palazzo Sylos, una delle poche strutture storiche presenti nella frazione, con gli studenti a porsi da guide ma raccontando anche nozioni storiche dei tradizionali falò, come ce ne sono tanti in Puglia.

La novità del 2021 sarà il musical “Accendiamo il Natale”, organizzato dai volontari della parrocchia con il coinvolgimento di tanti bambini e ragazzi, desiderosi di mettersi in gioco con allegria e spensieratezza. Il musical andrà in scena nella seconda metà di dicembre.

A Palombaio sarà un Natale per tutti i gusti. Gli eventi, le attività, le attrattive non mancano. È proprio vero che il periodo natalizio fa riscoprire quel senso di comunità che troppo spesso è sopito dentro di noi.