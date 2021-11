Verde urbano e ordine pubblico, tavolo tecnico a Mariotto

Lo scorso 13 novembre a Villa Jannuzzi l’associazione di promozione sociale Mariotto Libera ha tenuto un tavolo di confronto, moderato dalla coordinatrice Anna Ungaro, con alcuni esponenti dell’amministrazione comunale di Bitonto sulle problematiche della frazione, in particolare il verde e l’ordine pubblico.

All'incontro hanno partecipato l'assessore con deleghe a Polizia Locale, Verde e decoro urbano, Trasporti e Viabilità locale Cosimo Bonasia, l’ingegner Paolo Dellorusso responsabile del servizio Lavori pubblici e l'agronomo Giovanni Guerra che dirige il servizio di manutenzione del verde di Bitonto e frazioni.

Il primo argomento di cui l'associazione ha voluto discutere è stato l'ordine pubblico, evidenziando la sostanziale assenza di controllo del territorio delle frazioni da parte delle forze dell’ordine. L'assessore Bonasia ha ammesso la scarsità del personale a disposizione (circa 40 operatori a fronte delle 110-115 unità necessarie), che impedisce di assicurare una vigilanza costante ed efficiente del territorio, oltre all'assenza di una graduatoria di forze dell'ordine a disposizione da cui poter attingere per nuove assunzioni.

Situazione d’inefficienza anche sul fronte autovelox: alcuni totem non funzionanti o danneggiati da tempo, e non ancora sostituiti. Continua, inoltre, il mancato rispetto del divieto di transito da parte dei tir nell'abitato di Mariotto, che contribuisce ad aumentare la sensazione di insicurezza negli abitanti.

Quanto al verde pubblico urbano, Mariotto Libera ha chiesto un resoconto degli interventi sui lecci secolari di piazza Roma e ha proposto la definizione di un calendario di manutenzione ordinaria.

Come si apprende da quanto pubblicato dall'associazione sui social, Guerra ha illustrato la situazione dei lecci, spiegando che ci sono state molte difficoltà nel contrastare il Kermes Vermilio (la "cocciniglia") che provoca il disseccamento della parte distale della pianta, a causa della limitazione dell’utilizzo di fitofarmaci, in gran parte vietati nelle aree urbane. A Bitonto si è proceduto con interventi di tipo non endoterapico ma mediante irrorazione, tanto che ad aprile scorso, dopo l’eliminazione del seccume, si era notato un miglioramento della situazione. Ora si farà una potatura più drastica in modo da togliere il seccume e favorire la ripartenza.

Il responsabile dei Lavori pubblici Dellorusso ha tenuto a sottolineare che tutto il sistema di gestione del verde urbano è stato ripensato interamente nel 2018, anno in cui è stato rifatto il censimento del verde, fermo al 2010. Inoltre è stata indetta una gara europea per selezionare la ditta che si occupa della manutenzione e l’agronomo incaricato di monitorare l’esecuzione dei lavori. Ogni albero sarà censito non solo geograficamente ma anche per quel che concerne gli interventi, che ripartiranno a maggio-giungo e poi ad ottobre.

Sul tema della differenziata e degli sversamenti illeciti di rifiuti, sempre l'ingegner Dellorusso ha riferito che ci sono diversi procedimenti per settimana a seguito di segnalazioni di cittadini nelle cui campagne vengono sversati i rifiuti. Dei siti segnalati all’amministrazione comunale, solo alcuni sono stati ripuliti, per una spesa totale, fino ad ora, di circa 100mila euro.

Spese che il Comune non può sostenere, oltre alla mancanza di personale. L’assessore Bonasia ha riferito che l’amministrazione ha previsto in bilancio un capitolo di spesa dedicato a questi interventi, firmando un protocollo d'intesa con le associazioni per la pulizia di aree locali, e prevedendo l'installazione, a breve, di 10 foto trappole.

Anna Ungaro, presidente di Mariotto Libera, ha spiegato a BitontoLive di aver deciso d’intavolare un dialogo con l'amministrazione comunale «per tornare ad essere megafono delle problematiche della gente, visto che durante la pandemia siamo stati fermi».

E ha aggiunto: «I rappresentanti di Palazzo Gentile hanno accolto favorevolmente il nostro invito, poiché è giusto che i cittadini sappiano i prosegui burocratici e gli ostacoli che impediscono la risoluzione dei problemi. Ovviamente il costante vigilare fa sì che chi è imputato ad amministrare faccia sempre meglio il proprio compito».

«Durante l'incontro è venuto fuori che, per i problemi per i quali è possibile agire, si agirà. Contrariamente, per i problemi su cui non è possibile agire nell'immediato, per innumerevoli ostacoli burocratici, si aspetterà la prossima amministrazione. Di certo c'è che noi vigileremo sempre», ha concluso la presidente.