Risorse comunali, «Meno tagli e più verde»

“Nelle scorse settimane si è tenuta la COP26 (Conferenza sul Clima di Glasgow) nel cui seno importanti decisioni, seppur parzialmente criticate e criticabili, sono state prese per una transizione ecologica giusta ed equa. All’unanimità gli addetti ai lavori hanno espresso la preoccupazione per la necessità di un sostegno finanziario maggiore e aggiuntivo, per l’importanza di fonti di finanziamento pubbliche e private e la propedeuticità di riconoscere il divario tra i bisogni e le risorse disponibili”.

Questa la premessa che fa da cappello alla lettera aperta a firma delle associazioni VogliAMO Bitonto Pulita e Mowgli, insieme al comitato Ambiente È Vita - NO Discarica Fer.Live.

I destinatari sono il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, la presidente della V Commissione Ambiente Veronica Visotti, il presidente del Consiglio comunale Vito Antonio Labianca, l’assessore al Verde e Decoro urbano Cosimo Bonasia.

Attraverso la determina del servizio Lavori Pubblici n. 1314 dell’11 novembre scorso – scrivono le associazioni ambientaliste – la cittadinanza ha potuto apprendere che “occorre liberare economie di 20mila euro dall’impegno a suo tempo assunto per il 2022 nel Servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico, cosicché le stesse possano andare a impinguare capitoli risultati deficitari in termini di spesa comunale per energia elettrica”.

Gli attivisti di VogliAMO Bitonto Pulita, Mowgli e del comitato Ambiente È Vita esprimono “preoccupazione circa la scelta adottata dalla Giunta comunale di Bitonto, in contrasto con gli indirizzi politici ormai dominanti a livello mondiale” e chiedono di sapere “quali saranno le modalità attraverso cui ovviare alla mancanza di fondi del capitolato di spesa per il verde pubblico, chiedendo di conoscere nel dettaglio le attività di gestione pubblica che subiranno riduzioni di servizio, laddove il verde pubblico cittadino già da anni risente di una cura approssimativa”.

“Ne sono dimostrazione – prosegue la lettera – gli ultimi criticatissimi interventi di capitozzatura sui filari arborei di via Repubblica e viale Giovanni XXIII, dai tagli di discutibile utilità alle alberature presenti nelle piazze Aldo Moro, Guglielmo Marconi, Sant’Agostino (XX Settembre), Luigi della Noce, Milite Ignoto (a Palombaio) e Roma (a Mariotto) e sul verde presente nella villa comunale”.

“A riguardo – spiegano gli ambientalisti – da un accesso agli atti si evince l’assenza di documentazione tecnica che potesse giustificare tali interventi, lasciati all’arbitrio di professionalità troppo spesso non adeguatamente preparate, se non addirittura estranee ad una corretta manutenzione del verde urbano”.

“La speranza di una adeguata gestione del servizio, nata con la stipula del contratto triennale e l'assunzione del dottor Guerra ad agronomo consulente del Comune di Bitonto, non può essere messa in pericolo dalla necessità di meri calcoli aritmetici ai danni della collettività”, è la chiosa della lettera aperta.